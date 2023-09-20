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Yaramazlara biraz batar!

Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3’üncü oyuncu oldu

Barcelonalı futbolcu Robert Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gol atan 3’üncü oyuncu oldu.

Barcelona – Royal Antwerp

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.


H Grubu mücadelesinde Barcelona, sahasında ağırladığı Antwerp’i Joao Felix (2), Jelle Bataille (kendi kalesine), Robert Lewandowski ve Gavi’nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

İspanyol ekibinin Polonyalı yıldızı Lewandoski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu.

Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerinde 145, Arjantinli Lionel Messi 132 gol atmıştı.

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