Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3’üncü oyuncu oldu

Barcelonalı futbolcu Robert Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gol atan 3’üncü oyuncu oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.
H Grubu mücadelesinde Barcelona, sahasında ağırladığı Antwerp’i Joao Felix (2), Jelle Bataille (kendi kalesine), Robert Lewandowski ve Gavi’nin golleriyle 5-0 mağlup etti.
İspanyol ekibinin Polonyalı yıldızı Lewandoski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu.
Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerinde 145, Arjantinli Lionel Messi 132 gol atmıştı.