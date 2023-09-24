Lavrov: Tahıl girişimi hakkında bize yalan söylendi 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz tahıl girişimi konusunda kendilerine yalan söylendiğini öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törende Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 17 Temmuz’da, “Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi” demişti.

Lavrov: Yalan söylendi

Lavrov, BM 78’inci Genel Kurulu sırasında, AA muhabirinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya’nın ‘Karadeniz tahıl girişimine yeniden katılma isteği’ni sorgulamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Guterres’e yanıt veremeyeceğini belirten Lavrov şunları söyledi: “Bize yalan söylendi. Genel sekreter ya bunu söylemeye zorlandı ya da yanlış yönlendirildi. Onlar (Batı) Rus gübre ve tahılının ihracatını kolaylaştırmak için yatırımların yumuşatılacağını doğrudan söylemişlerdi. BM sekreterliği tarafından eklenen teklifleri biz uydurmadık. Hepsi bunun farkında.”

Guterres’in ‘Karadeniz tahıl girişimi’ni canlandırma planının ‘gerçekçi’ bulmayan Lavrov, “Bu planları hayata geçirmek mümkün değil ve herkes bunu anlıyor ancak aynı zamanda bunun müzakereler için tek temel olduğunu söylüyorlar” dedi.