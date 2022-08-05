Lavaboyu açmak isterken vücudunda yanıklar oluştu: Kimyasal maddelerden uzak durun

Ağrı’da tıkalı lavaboya tuz ruhu ve kimyasal ürün dökmesi sonucu yüzü, kulağı, kolları, elleri ve vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan kişi Erzurum’da tedavi ediliyor.

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Doğubayazıt ilçesinde esnaflık yapan İbrahim Tilaver (52), evlerindeki tıkanan lavaboyu açmak için önce tuz ruhunu, sonra kimyasal madde özellikli ürünü döktü. O sırada meydana gelen parlamada Tilaver’in, vücudunda yanıklar oluştu.

Soğuk suyla yapılan müdahalenin ardından Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne götürülen Tilaver, Erzurum Şehir Hastanesi’nin yanık tedavi merkezine sevk edildi.

Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine bu işlemi yaptığını belirten Tilaver yaşananları şöyle anlattı: “Lavaboyu açmak için önce tuz ruhunu, sonra kimyasal ürünü dökünce parlama oldu ve üzerime sıçradı, asitli sıvı olduğu için. Bu kadar zarar vereceğini düşünmüyordum. Birden kaynadı ve üzerime sıçrayınca feci şekilde yandım.”

Hastanede serumla yanan bölgelerin yıkanmasının ardından Erzurum’a sevk edildiğini söyleyen Tilaver toplumu uyardı: “Kimyasal maddelerden insanlar uzak dursun ve kullanırken çok dikkatli olsun. Kimse bilmediği işi yapmasın.”

Kardeşi Abdurrahman Tilaver de, ”Bu tarz durumlarda belediye ya da tesisatçılardan yardım istenmeli. Şimdilik durumu iyi ama gece sabaha kadar ağrıdan uyuyamadı. Asit yanığı kolay değil” ifadelerini kullandı.