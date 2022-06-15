LaLiga, Fransız ve İngiliz kulübünü UEFA’ya şikayet etti

İspanya 1’inci ve 2’nci futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, mali kriterleri ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa’nın Paris Saint Germain (PSG) ve İngiltere Premier Ligi’ndeki Manchester City kulüplerini Avrupa futbolunun patronu UEFA’ya şikayet etti.

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LaLiga’nın açıklamasında, UEFA mali fair play kriterlerinin dışına çıktıkları gerekçesiyle nisan ayında Manchester City, geçen hafta da PSG’yi şikayet ettikleri belirtildi.

Bu iki kulübü, ‘futbolun mali sistemini ve sürdürülebilirliğini değiştirmek ve tüm Avrupa liglerine zarar vermekle’ suçlayan LaLiga, Birleşik Arap Emirlikli Manchester City kulüp başkanı Haldun el Mübarek ve Katarlı Nasır el Helayfi’nin futbol dışından gelen paralarla pazarı yapay olarak şişirdiği ifade edildi.

La Liga, söz konusu iki kulübün düzensiz mali hesaplarına, ya doğrudan para enjeksiyonları ya da sponsorluk ve piyasa koşullarına uymayan sözleşmelerin neden olduğunu savundu.

LaLiga, ayrıca, Fransa ve Avrupa Birliği’ndeki yetkili organlarda idari ve adli işlem başlatılması için Fransa ve İsviçre’deki hukuk firmalarıyla sözleşme imzaladığını duyurdu.

LaLiga, 2017 ve 2018’de de Paris Saint Germain ve Manchester City hakkında benzer suçlamalarda bulunup UEFA’dan ceza almalarını sağlamış ancak bunlar Spor Tahkim Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, hafta içinde şunları söylemişti: “Paris Saint Germain yılı 200 milyon avro kayıpla kapatacak. Nasıl olup da benzer bir parayla Mbappe’yle sözleşme yeniliyor. Hile yapmak zorunda kalacaklar ama nasıl yapacaklar bilmiyorum. Manchester City de Haaland’ın transferinde bir şeyler yaptı. Haaland, 60 milyon avro dışında para istiyordu.”