L. Doğan Tılıç: Sansür iktidara işte böyle sorular sormayalım diye lazım!

Şimdi, Meclis’te geçti geçecek bir “sosyal medya yasası” var. İktidar bunu “dezenformasyonla mücadele” ve “ifade özgürlüğünü garanti altına almak” için yapılan bir düzenleme olarak anlatıyor. Gazetecilik örgütleri ise halkın haber alma hakkının ipini çekecek bir “sansür” yasası olarak.

“Dezenformasyon”, “doğruluğu kanıtlanmamış bilgi” için hapis cezalarına hükmedecekseniz, (hadi neyin dezenformasyon ve doğruluğu kanıtlanmamış bilgi olduğuna kimin karar verdiği de şöyle dursun) dezenformasyon ve yanlış bilgi olduğu kanıtlanmış haberler için de ceza verecek misiniz?

Dün mayıs enflasyonu açıklandı. Resmi olarak enflasyonun yükselmeye devam ettiğini ilan edildi!

Oysa, Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati’nin ağzından kocaman kocaman haberler yapılmıştı: Müsterih olun, mayıstan itibaren enflasyon düşecek!

Şimdi bu dezenformasyon, bu doğruluğu kanıtlanmamış bilgi değil mi?

Sansür iktidara işte böyle sorular sormayalım diye lazım! Ancak, soru da çatlağını bulan su gibidir, bir yolunu bulur, sorulur!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı