L. Doğan Tılıç: Oraları ‘karanlık turizm’ alanına dönüştürebiliriz

“Karanlık turizm (felaket/hüzün turizmi)” önemli bir turizm dalı ve her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti, Auschwitz’den Çernobil’e, Kennedy suikastının yapıldığı Gettysburg’dan New York’taki 11 Eylül Anıtı’na kadar pek çok vahşet, kaza, doğal afet veya savaş alanlarına çekiyor. Bugün seyahat rehberlerinde gösterilen 112 ülkeden böyle yaklaşık 900 yer var.

Buraları ziyaret ederken kendimize yabancı ve uzak şeyleri değil, çoğu zaman kendimizi ve benzer koşullarda neler yapabileceğimizi görürüz. Yapabileceklerimizi ve yapılmaması gereken kötülükleri kavrarız. Bir trajedinin “röntgenciliğini” yapmaz, “insan olmak” hakkında da düşünürüz. Hatırlar ve öğreniriz!

Evet, enkazları apar topar kaldırmamalı, oraları bir “karanlık turizm” alanına dönüştürmeyi düşünebilmeliyiz. Bu felaketler tekrarlanmasın diye de!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı