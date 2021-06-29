L. Doğan Tılıç: Nefes alacağız, ama ancak nefes alamadığımızı hep birlikte haykırdığımızda!

Nefesimiz kesilmek isteniyor! En sıradan, en anayasal hakları kullanmak için sokağa çıkmak, savaş alanlarında dolaşmak kadar tehlikeli oldu. Kendisinden yana olanları uçaklarda gezdiren, saraylarda ağırlayan, kendisini eleştirenleri de demeyelim, kendisinden yana olmayanları yerlerde süründüren bir iktidarın elinde, gazetecilikten geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Nefes alacağız, ama ancak nefes alamadığımızı hep birlikte haykırdığımızda!

15 basın meslek örgütü bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de valilikler önünde Bülent Kılıç’a uygulanan polis şiddetini protesto ederek “Nefes alamıyoruz” diyorlar. O iki sözcük, birlikte haykırınca, “Basının nefesini kesemezsiniz!”e dönüşüyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı