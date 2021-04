L. Doğan Tılıç: Kıskanıyor diye anlattığınız ülkeye kaçmak için görülmemiş yöntemler geliştiriliyor

Kim diyor bunu? AKP’li belediyelerin ve eski bir AKP belediye başkanının dahliyle gri pasaport alıp VIP bir insan kaçakçılığı yoluyla Almanya’ya kaçanlar. Türkiye’de et yiyemezken orada her gün et yiyorlarmış! Okurken bir an aklımdan “Bu bana çok abartılı geldi. Al, keyif çayı iç!” demek geçti.

Veli Ağbaba, “İnsan kaçakçılığı utanç verici bir suç, biz de yapmışsak soruşturulsun” dedi ama öyle kolay değil ki muhalif bir belediyenin bunu becermesi.

Memleketin bir parti ve tek adam devletine döndüğü şu cilalı yıllarda, muhalif bir yerden gelen talebi kılı kırk yararak incelerken AKP’li bir belediyeden gelen gri pasaport listelerini şöyle bir bakıp geçiren valiliklerimiz oldu.

Haydi, şöyle bitireyim: Almanya kıskanıyor diye anlattığınız ülkeden Almanya’ya kaçmak için Türkiye’ye özgü görülmemiş kaçış yöntemleri geliştiriliyorsa, cilacılar ne kadar cilalarsa cilalasın, artık cila tutturamazlar.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı