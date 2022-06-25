L. Doğan Tılıç: İktidar ‘uyumlu seçmen’ olalım istiyor

Gazeteciler de iktidarın hoşlanmayacağı şeyleri yazamasınlar isteniyor!

Neden şimdi peki?

Memleket tarihinin en kritik ve iktidar açısından varlık yokluk meselesine dönüşmüş bir seçime gidiyoruz.

İktidar, bu süreçte ağzımızı açarken bin kere düşünelim, söyleyeceğimiz sözlerin neye mal olacağını iyi hesap edelim, korkup susalım ve “bilinçli vatandaş” değil “uyumlu seçmen” olalım istiyor.

İktidar, yönetmeyi sürdürebilmesinin iletişim ortamını tümüyle denetim altına almaya ve bilgiyi işine gelecek şekilde manipüle etmesine bağlı olduğu hesabıyla hareket ediyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı