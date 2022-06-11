L. Doğan Tılıç: Hüseyin’in anlamadığı bir şey var

Bu doğruysa bile, Hüseyin’de işe yaramamış! Sakinlik şöyle dursun; alabildiğine öfkeli, isyan noktasında. Bir dokun bin ah işit, tam da onun şu halini açıklıyor.

Hüseyin, besici, çiftçi, kasap…

Sesindeki öfke tonu her cümlede biraz daha artıyor. “Üretici çatır çatır inek kesiyor. Üretmek imkansız. Fiyatlar daha da artacak!”, diyor ve ekliyor; “Tarım bakanının yerine bizim köyden birini koy, vallahi daha iyi yapar. Bunların hiçbir şeyden haberi yok. Ya da bizi bitirmek için kasten yapıyorlar.”

Hüseyin’in köyünde şimdiye kadar AKP ve MHP’den başkasına pek oy çıkmamış. “Kahvede konuşulanlara bakıyorum. Şimdi MHP’ye tek oy çıkmaz. AKP’ye oy verenlerin yüzde 80’i döndü. Birkaç fanatik hariç.”, diyor.

Hüseyin’in anlamadığı bir şey var: Hal böyleyken insanlar neden hala kesime götürdüğü hayvanlar gibi sessiz!

“Galiba pandemide bize aşı diye sakinleştirici vurdular!” diyor. Suskunluğa başka bir açıklama bulamıyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı