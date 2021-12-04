L. Doğan Tılıç: Herkes Erdoğan’ı değil ama doları merak edip TRT’yi izledi

TRT ortak yayını “röportaj” için CHP Sözcüsü Faik Öztrak; “TRT’nin bu gece Erdoğan ile sergilediği müsamere, TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu oldu. Erdoğan ile yapılan müsamere dış borç yükümüzü sadece 2 saatte 192 milyar lira artırdı” demişti ya, bence o son zamanların reytingi en yüksek Erdoğan programıydı aynı zamanda.

Öyle olmalı, çünkü bizim tezgahın satıcısı ve bugün CHP’nin Mersin mitingindekiler dahil, zengin yoksul herkes, Erdoğan’ı değil ama doları merak edip TRT’yi izlediler galiba!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı