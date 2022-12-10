L. Doğan Tılıç: Evet, tivitler atıldı ama milyonlarcamız sokağa çıkıp haykırmadı

Bu kaçıncı aslında. Ve o karanlığın içinde böylesi korkunç bir hayatın yaşatıldığı daha kaç çocuk var, çığlıklarını duymadığımız?

Evet, tivitler atıldı; vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, çocuk istismarıdır, pedofilidir, Allah belanızı versin denildi…

Ama hayır, yer oynaması gerektiği gibi yerinden oynamadı! Milyonlarcamız sokaklara çıkıp haykırmadık; yasa, yasak, kural talep etmedik 6 yaşındaki çocuğu koruyacak. Gerektiğinde ailesinden!

Onlarca çocuk tecavüze uğradı tarikat yurtlarında, diri diri yandılar, yakıldılar… 6 yaşındaki bu bebe de o çocuklar da bizim çocuklarımızdı oysa. Hepimizin çocukları!

Başlıktaki soru da sapıklık diyerek sorunu bireye indirgemek de yanlış, tehlikeli hatta!

Eğer bu sapıklıklar, bu babaları var eden yapılar sorgulanmaz ve laiklik siyasal programımızın tepesine yazılmazsa, ülke Taliban karanlığına sürüklenirken böyle daha çok baba, çok sapık çıkar!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı