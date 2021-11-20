Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Erdoğan bir konuştu, Merkez Bankası 1 indirdi, dolar avro 3-5 fırladı…

Erdoğan bir konuştu, Merkez Bankası 1 indirdi, dolar avro 3-5 fırladı… Hepimiz daha fazla borçlandık, yoksullaştık ve karnımızı doyurmakta bile daha fazla zorlanacağız… Asgari ücret ortalama ücret oldu ve o da açlık sınırının altında…

Millet açlıkla boğuşuyor, sen Kavala’yla Can’la (Dündar) uğraşıyorsun diyen çıkar mı bilmiyorum.


Aklının ucundan böyle bir soru geçebileceklere söyleyeyim; halkın yarısından çoğunun “açlıkla terbiye edilir” duruma düşürüldüğü ekonomik halimizle, Kavala’yla Can’ın “siyasi ve askeri casusluk”tan içeride ve dışarıda süründürülme hallerinin nedeni aynı aslında.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

SON HABERLER

Demirtaş’ın desteği ve özeleştiri vaadinin önemi…

‘Dışarıdaki’ siyasetçilerin çoğundan daha etkili siyaset yapan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğu’nun ‘helalleşme’ çıkışına hiç vakit kaybetmeden yanıt verdi ve bu girişimi “değerli bulduğunu” açıkladı. yazısı önemli. Özeleştiri vaadi ve çabası, ayrıca dikkate değer.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 215’inci kez rektörlük binasına döndüler. Yapılan açıklamada ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başına getirdiği İlhami Öztürk atamasının Boğaziçi kriterlerine uymadığı belirtildi: “Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.”

Hafta başı hava ısınıyor

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.