L. Doğan Tılıç: Erdoğan bir konuştu, Merkez Bankası 1 indirdi, dolar avro 3-5 fırladı…

Erdoğan bir konuştu, Merkez Bankası 1 indirdi, dolar avro 3-5 fırladı… Hepimiz daha fazla borçlandık, yoksullaştık ve karnımızı doyurmakta bile daha fazla zorlanacağız… Asgari ücret ortalama ücret oldu ve o da açlık sınırının altında…

Millet açlıkla boğuşuyor, sen Kavala’yla Can’la (Dündar) uğraşıyorsun diyen çıkar mı bilmiyorum.

Aklının ucundan böyle bir soru geçebileceklere söyleyeyim; halkın yarısından çoğunun “açlıkla terbiye edilir” duruma düşürüldüğü ekonomik halimizle, Kavala’yla Can’ın “siyasi ve askeri casusluk”tan içeride ve dışarıda süründürülme hallerinin nedeni aynı aslında.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı