L. Doğan Tılıç: Aşırı sağın hayaleti

Aşırı sağın yükselmesinin ve dünyanın üzerinde çirkin bir hayalet olarak dolaşmasının gerisinde; kitlelerin yaşadığı derin ekonomik güvencesizlik, kültürel tehdit algısıyla beslenen milliyetçilik, göç ve mültecilik olgusuna karşı tepkiler, bunların sosyal medyanın yankı odalarında büyütülmesi, sağ popülist liderlerin siyasal kutuplaşmayı körüklemesi, güvenlik ve terör tehditleriyle kitlelerin korkutulması, yabancılar veya LGBTİ+ gruplar gibi “düşmanlar” yaratılması var.

Ne yazık ki, kitleleri “bir şeylere karşı” harekete geçirmenin “bir şeyler için” harekete geçirmekten çok daha kolay olduğu zamanlardayız. Aşırı sağın üzerinde yükseldiği her zeminde var olmak, onun argümanlarını boşa çıkararak kitleleri bir başka dünyanın mümkün olduğuna inandırmakta zorlanıyoruz.

Zor ve tam da bu zorluk nedeniyle “eylemde iyimser” olmak zorundayız. Kitlelerin zorlandığı her alanda bir alternatifin olduğunu göstermek, bunu sözde bırakmayıp yapmak ve başarmak zorundayız. Bir başka dünyaya giden yolun ilk adımlarında bu çirkin hayaleti kovacak “sevimli bir hayalet” yaratmak var!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı