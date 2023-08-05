L. Doğan Tılıç: Akbelen’de vatan söz konusu

Söz konusu olan vatansa her “teferruat” önemlidir ve kılı kırk yarmak gerekir. “Gerisi teferruat” diyenlerin vatan konusunda samimiyetleri için de Akbelen’e bakmak yeter. Orada vatan parça parça koparılıp yok edilirken, ne ağaçlara sarılıp kendilerini siper edenler unutulur ne de vatanı ağızlarından düşürmeyenlerin bu direnişi “alçaklığa tevessül” olarak nitelemesi…

Evet, vatan söz konusu! Anayasasıyla, demokrasisiyle, hakkı hukuku ve adaleti, insan hakları ve özgürlükleriyle vatan… Ağacıyla, toprağıyla, suyuyla, havasıyla, deresiyle, deniziyle, yaylasıyla yağmalanan vatan…

L. Doğan Tılıç’ın yazısı