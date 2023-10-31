KYK yurtlarındaki yemeklerden çıkanlar: Tırtıl, sinek, salyangoz…

Üniversite öğrencilerinin barınma problemi için kurulan Barınamıyoruz Hareketi, ülkenin dört bir yanındaki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki yemeklerden çıkan böcekleri paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

KYK yurtlarındaki durum Aydın’da bindiği asansörün çökmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’tan sonra tekrar gündem olmuştu. Birçok üniversite öğrencisi, Türkiye’nin birçok ilindeki KYK’larda eylem yapmıştı.

Barınamayanlar Hareketi, bir süredir paylaştığı böcek çıkan KYK yemeklerini tek bir paylaşımda derledi.

📍 Kırıkkale Kız KYK Yurdu

📍Malatya Eşref Bitlis Kız KYK Yurdu

📍Gümüşhane Halit Zarbun Erkek KYK Yurdu

📍Beşiktaş Kız KYK Yurdu pic.twitter.com/pM1qffa1E9 — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 31, 2023

Buna göre çoğu taze gözükmeyen yemeklerden tırtıl, sinek, salyangoz gibi böcekler çıktı.

📍Edirne Kız KYK Yurdu

📍Sapanca Kız KYK Yurdu

📍İzmir Atatürk İnciraltı KYK Yurdu

📍Tekirdağ Kız KYK Yurdu pic.twitter.com/041sbaSG1r — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 31, 2023

Hareketin Twitter hesabından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü etiketlenerek şunlar yazıldı: “Sadece bir kısmını paylaştığımız bu yemekler üniversite öğrencilerinin öğünleri. Çoğu arkadaşımız aç kaldığını dile getiriyor. Öğrencilere derhal nitelikli ve doyurucu öğünler verilsin.”