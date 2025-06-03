Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Dördü çocuk 12 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda üç aracın neden olduğu zincirleme trafik kazasında dördü çocuk 12 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Kutluca mevkisinde, üç aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.