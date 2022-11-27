Kuzey Kore liderinin hedefi dünyanın en büyük nükleer gücüne sahip olmak

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nihai hedefinin dünyanın en büyük nükleer gücüne sahip olmak olduğunu söyledi.

Kim Jong Un. Fotoğraf: Arşiv

Reuters’ın Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre, Kuzey Kore’nin son günlerde gerçekleştirdiği bir füze denemesine katılan Kim, ülkesinin amacının en büyük nükleer güce sahip olmak olduğunu belirtti.

Kim’in açıklaması, ABD’nin Kuzey Kore’nin füze denemelerini ‘nükleer tehdit’ olarak nitelendirmesinden ve buna karşı koyacağını söylemesinden sonra geldi.

Kuzey Kore, son dönemde ‘Hwasong-17’ isimli kıtalararası nükleer balistik füze denemelerine yoğunlaşmıştı.