Kuyumcudan çaldığı bilezikler imitasyon çıktı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı. Bileziklerin üçünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.
AA’nın aktardığına göre Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.
Yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin üçünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.
İş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. tutuklandı.