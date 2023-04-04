Kuyumcudan çaldığı bilezikler imitasyon çıktı

Usta mimar Şandor Hadi’nin kişisel ve mimari mirasını ele alan ‘Çok Yönlü Bir Mimar: Şandor Hadi, Türkiye’de İkinci Nesil Bir Macar’ başlıklı sergi yoğun ilgi nedeniyle 27 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı.