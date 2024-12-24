Kuvvetli yağış geliyor: 17 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için 17 ili ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre ‘turuncu’ kodla uyarılan iller şöyle:

Antalya

Isparta

Muğla

Bu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli olması bekleniyor.

Gece saatlerinde dinmesi beklenen yağışlarda ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sarı kodla uyarılan illerse şöyle:

Eskişehir

Bolu

Karabük

Kastamonu

Konya

Burdur

Karaman

Mersin

Niğde

Adana

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Görsel: MGM

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.