Ege ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Doğu Akdeniz’de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar Mersin’in doğusu ile Adana’nın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey, perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibarense yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtına cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybedecek.
Doğu Akdeniz’deyse yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.