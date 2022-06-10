Kütüphaneden aldığı kitabı ’48 yıl 107 gün’ gecikmeli iade etti

Kanada’da yaşayan bir kişi, 48 yıl önce ödünç aldığı kitabı Britanya’daki kütüphaneye iade etti.

Fotoğraf: BBC

British Columbia’da yaşayan emekli hakim Tony Spence (72), ‘A Confederate General from Big Sur’ adlı kitabı, 1974 yılının başında Britanya’nın başkenti Londra’daki Tooting Kütüphanesi’nden ödünç aldı.

7 bin 500 kilometre uzakta yaşayan Spence, Britanya’nın Yorkshire bölgesinde yetiştiğini, sonra Kanada’ya yerleştiğini ve kısa süre önce evdeki bir kutunun içinde kitabı bulduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan Pence, ”Kitabı aldığımı unutmuşum. Dolayısıyla Kanada’ya getirdiğimin ve yıllardır evde durduğunun da farkında değilim. Kütüphaneleri çok severim ve verdikleri hizmete saygı duyarım. Bulur bulmaz gecikmeli de olsa yolladım” dedi.

Kütüphanenin sözcüsü, kitabı postada görünce çok şaşırdıklarını, şimdiye kadar en uzun süreli gecikmeli olarak iade edilen kitap olabileceğini, 6 bin 170 sterlin (131 bin 85 lira) borcunu sildiklerini söyledi.

ABD’li yazar Richard Brautigan’ın kaleme aldığı roman 1964 yılında basılmıştı.