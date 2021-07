Kütüphaneden 63 yıl önce aldığı kitabı iade etti: Geç olması hiç olmamasından iyidir

Britanya’da bir kişi, kütüphaneden 63 yıl önce ödünç aldığı kitabı geçen hafta iade etti.

Fotoğraf: Pixabay (temsili)

Küphanenin bağlı olduğu ‘Newcastle Libraries of Tyne’ adlı kurum, Facebook’taki paylaşımla gecikmeli de olsa kitabı iade eden kişiye teşekkür etti. Gönderen kişinin kitabı 25 Kasım 1958’de, ‘Newcastle upon Tyne City Library’den ödünç aldığı belirtilen paylaşımda, perşembe günü ulaşan kitapla bir de not olduğu bilgisi paylaşıldı. 63 yıl sonra kitabı iade eden kişi, “Geç olması hiç olmamasından iyidir. Lütfen iade etme konusundaki gecikmem nedeniyle özrümü kabul edin” yazmıştı.

Kütüphane yönetimi de, “Bugün elimize ulaştı. Gelmesi 63 yıl sürdü ama dedikleri gibi geç olması hiç olmamasından iyidir” yazdı. Kütüphane müdürü David Hepworth, gönderen kişinin gecikme cezası ödeme kaygısıyla ismini paylaşmamış olabileceğini söyledi.

Söz konusu kitabın gazeteci Darrel Huff’ın kaleme aldığı ‘How to Lie with Statistics’ adlı, 1954’de yayımlanan kitabı olduğu belirtildi.