Kütahyalı, Özkök’e ‘ihtilalci çabalarını’ anlattı: Amaç Hürriyet’ti, üzerine oynadık

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, zamanında Hürriyet gazetesi ve dönemin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkok’ü nasıl hedef aldıklarını anlattı.

Fotoğraf: TV100

Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı’yla beraber dün, Ertuğrul Özkok’la Cengiz Semercioğlu’nun TV100’de sunduğu ‘Cengiz ile Ahtapot’ programına katıldı.

Özkok, Kütahlı’ya kendisinin Hürriyet genel yayın yönetmeni olduğu dönemde “Bizi hapse attırmaya çalıştınız mı” diye sordu.

Kütahyalı, amaçlarının hapse attırmak değil korkutmak olduğunu belirterek nasıl ‘operasyon çektiklerini’ şöyle anlattı: “Sen genel yayın yönetmeniydin. Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta. Başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler. Orada da amacımız Hürriyet’ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim kem aletle biz kemalet arıyoruz. Yani bunlar yanlış, ya bunlar başka şey yöntemler. Yani insanın üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.”

Özkök, Hürriyet’te 20 yıl yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevinden 29 Aralık 2009’da ayrılmıştı.