Kütahya’da sokakta kadın cesedi bulundu

Kütahya’da, cesedi parçalanmış bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

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AA’nın haberine göre Sekiören köyünde sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan Emine Akçay’a (68) ait olduğunu belirledi.

Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Emine Akçay’ın oğlu Halil Akçay, gazetecilere, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi.

Komşulardan Aysun Çatal’sa olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cesedini bulduklarını ifade etti.

Köye gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki altı sahipsiz köpeği uyuşturucu iğneyle bayıltarak barınağa götürdü.

Ekipler, kadının ölümüne ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.