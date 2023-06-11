Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 07:42’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi.
Deprem 7,52 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’den Fransa’ya giden kargo gemisine gizlenen sığınmacıların, geminin kontrolünü ele geçirmesi üzerine İtalya donanması kurtarma operasyonu düzenledi.
Adana’da saat 07:47’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kuşadası’nda 4,2 büyüklüğünde deprem
Emniyet kemeri takılmadığı için polis minibüsünde yaralanarak felç geçiren Randy Cox isimli vatandaş, açtığı davada 45 milyon dolar tazminat kazandı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 07:42’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.