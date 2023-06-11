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Yaramazlara biraz batar!

Kuşadası’nda 4,2 büyüklüğünde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde saat 07:42’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi.


Deprem 7,52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Adana’da 4 büyüklüğünde deprem

Adana’da saat 07:47’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kuşadası’nda 4,2 büyüklüğünde deprem