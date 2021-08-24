Kürtçe konuşan kadını hattan alan Didem Arslan Yılmaz’a tepki yağdı

Show TV’de yayınlanan ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ programına telefonla bağlanan kadını Kürtçe konuştuğu için yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz’a tepki yağdı. ‘#haddinibildidemarslan’ etiketi Twitter’da birinci sıraya yerleşti.
Program sırasında konukların halası olduğu anlaşılan kadın yayına bağlandı. Kadının yeğenlerine yönelik sitemi sonrası gerginlik yaşandı, hakaretler sansürlendi.
Kadının, Yılmaz’ın “Hatta mısın” soruna verdiği yanıt da bu sırada sansürlenirken, yeğeninin “Konuş tamam konuş” demesinin ardından Didem Arslan Yılmaz şunları kaydetti: “Hayır hayır. Bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanım’ı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabi böyle de konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe’den. Kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun. Doğru düzgün Türkçe konuşsun. Hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani Doğu dili bilmiyoruz ki biz. Bilsek anlayacağız da, konuşacağız da.. Bilmiyorum.”