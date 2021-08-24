Kürtçe konuşan kadını hattan alan Didem Arslan Yılmaz’a tepki yağdı

Show TV’de yayınlanan ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ programına telefonla bağlanan kadını Kürtçe konuştuğu için yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz’a tepki yağdı. ‘#haddinibildidemarslan’ etiketi Twitter’da birinci sıraya yerleşti.

Program sırasında konukların halası olduğu anlaşılan kadın yayına bağlandı. Kadının yeğenlerine yönelik sitemi sonrası gerginlik yaşandı, hakaretler sansürlendi.

Kadının, Yılmaz’ın “Hatta mısın” soruna verdiği yanıt da bu sırada sansürlenirken, yeğeninin “Konuş tamam konuş” demesinin ardından Didem Arslan Yılmaz şunları kaydetti: “Hayır hayır. Bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanım’ı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabi böyle de konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe’den. Kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun. Doğru düzgün Türkçe konuşsun. Hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani Doğu dili bilmiyoruz ki biz. Bilsek anlayacağız da, konuşacağız da.. Bilmiyorum.”

“Doğu dili” ne demek?

Bu ülke de 25 milyon Kürt doğu dili diye ayrıştırdığın Kürtçe’yi konuşuyoruz

Çok da güzel konuşuyoruz



Kürtçeye yapılan ırkçı ve saygısız tutumunuz çukur medyanızın temelidir

Irkçı @arslandidem Kürtçeye saygı duymayı öğreneceksiniz.

#haddinibildidemarslan pic.twitter.com/yMAyurnfqz — Ayşe Sürücü (@AyseSurucuUrfa) August 24, 2021

Kürtçe Türkiye’de yaşayan 25 milyon Kürdün ve 4 devlet arasında bölüşülen 50 milyon Kürdün dilidir.

#haddinibildidemarslan — Imam Tascıer (@ImamTascier) August 24, 2021

Öğrensek iyi olur.

Birlikte yaşıyoruz ne de olsa… https://t.co/SPod81agKx — Can Dündar (@candundaradasi) August 24, 2021

Mecliste "x", cezaevinde "anlaşılamayan dil" denilerek soruşturma konusu oluyor, televizyonda "kesinlikle olmaz" diyorlar. Kürtçe binlerce yıldır baskılara rağmen yaşıyor; ne tutanaklarınız, ne yasaklarınız bu kadim dilde çizik bile bırakamaz.

pic.twitter.com/mTXQcydD3G — Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) August 24, 2021

Bu Didem Hanım, 2012 idi galiba Notabene Yayınlarından çıkan Kürtler kitabım ile ilgili beni programına davet etmiş ve Kürt sorunu üstüne sorular sormuştu.

Demek ki o zaman para ediyordu.

Şimdi? Para etmiyor ki, vatandaş Türkçe konuş diyor.

Haysiyet! https://t.co/dfoYWFiEWE — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) August 24, 2021

Kürtler; anadili, coğrafyası, kültürleri ile bu toprakların otokton bir halkıdır. Irkçı bir üslup takınacağınıza, zahmet edip birkaç kelime öğrenseydiniz! #Kürtçe pic.twitter.com/sSnD4NdyCC — Murat Sarısaç (@muratsarisac) August 24, 2021