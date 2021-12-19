Kürşad Zorlu: Türkiye’de alt ve orta sınıf arasındaki mesafe kapanmakta

Bir başka önemli husus da yeni asgari ücret artışıyla birlikte (eğer diğer meslek ve gelir gruplarında bir düzenleme yapılmazsa) Türkiye’de alt ve orta sınıf arasındaki mesafe kapanmakta ve daha fazla insan alt gelir sarmalının içerisinde kalmaktadır. Örneğin belirlenen asgari ücret ile öğretmen, mühendis ve doktor arasında maaş düzeyi nasıl dengelenecektir?

Ne yazık ki ülkede zaten var olan gelir ve servetin adaletsiz dağılımı son yaşadığımız kur krizi ile derinleşmiştir.

Ve daha önce de yazmıştım toplumsal güven aşındıkça siyasete ve ekonomik kararlara karşı güven azalmakta. Vatandaşın yaşamakta olduğu ekonomik sorunlara yönelik çözüm iradesinin varlığı ve gerçekçiliğine yönelik şüphesi umutsuzluğu artıran yegane zemin!

Kürşad Zorlu’nun yazısı