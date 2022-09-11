Kürşad Zorlu: Şanghay zirvesi yeni güç dengelerine sahne olacak

Bu yıl Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleşecek. Üye ülkeleri temsilen 14 devlet başkanının katılacağı zirvede önemli projeler görüşülecek.

ŞİÖ zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin lideri Xi uzun zaman sonra ilk yüz yüze görüşecek. Xi’nin bu hafta ilk durağı 14 Eylül’de Kazakistan’da düzenlenen Dinler arası Diyalog Toplantısı olacak. Xi en son Ocak 2020’de Myanmar’ı ziyaret etmişti.

Semerkant’taki zirveyle beraber Örgütün başkanlığı Hindistan’a geçecek. 2023’teki zirve de burada yapılacak.

ŞİÖ dünyanın en büyük bölgesel organizasyonu olarak 34 milyon km² alanı ve Avrasya kıtasının %60’ını, dünya ekonomisinin %20’sini kapsıyor. Ayrıca 3 milyar nüfusu ile dünya nüfusunun yaklaşık yarısını teşkil ediyor. Üyeleri Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan.

Bu zirvenin en önemli sonuçlarından biri İran’ın resmen üyeliğe kabulü olacak. İran, daha önce Afganistan, Beyaz Rusya ve Moğolistan ile birlikte gözlemci üyelerden biriydi. Türkiye ise Sri Lanka, Nepal, Kamboçya, Azerbaycan ve Ermenistan gibi Diyalog Ortağı ülkeler arasında.

Kürşad Zorlu’nun yazısı