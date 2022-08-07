Kürşad Zorlu: Rusya iki sebeple Türkiye’nin fotoğrafta yer almasını önemsiyor

Anlaşılan o ki, Rusya (pek muhtemel) iki sebeple Türkiye’nin buradaki fotoğrafta yer almasını önemsemektedir.

Birincisi Ukrayna ve Tayvan’daki gelişmeler sürerken Çin’in de kurucusu olduğu bu yapının Türkiye ile çok daha güçlü mesajları içerebilecek olmasıdır. Özellikle zirve bildirisinde yer alacak hususların daimi üyeler nispetinde olmasa da katılımcı bir ülke konumuyla Türkiye’yi de mesajların bir parçası haline getirebileceği değerlendirilmektedir. Zira Türkiye hala kabinesinde AB Bakanlığı olan bir NATO ülkesidir.

İkinci önemi de geçtiğimiz yıl ŞİÖ dönem başkanlığının üstlenen Özbekistan ile Türkiye’nin çok iyi durumda olan ilişkileri… Hatta Özbekistan dışında Kazakistan ve Kırgızistan’ın da Türk Devletler Teşkilatı üyeleri olarak bu örgütte yer almaları Türkiye’nin katılacağı zirvede bu ülkeleri daha motive biçimde tutabilecektir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı