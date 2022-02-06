Kürşad Zorlu: Öğretmenlik kanununda liyakati esas alan çerçeve bir düzenleme yer alabilirdi

Önceki gün de 12 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM’de olduğu gibi kabul edildi. Bu kanunla ilgili değerlendirmemden önce Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir anektodu hatırlamak faydalı olacaktır. (…)

Yukarıdaki olumlu maddelerin yanı sıra ciddi eksiklikler bulunduğunu söylemek gerekiyor.

Birincisi özel okullar ve ücretli öğretmenler hakkında hiçbir detay yer almıyor. (…)

İkincisi kanunun 5. maddesinde getirilen aday öğretmenlerin adaylık süreci sonunda “Adaylık Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılan bir değerlendirmeye tabi tutulacak olması. Komisyon neye göre bu değerlendirmeyi yapacak? Gerçekten objektif ve şeffaf bir yöntem belirlenmeli. Değilse zaten halihazırda uygulanan mulakata karşı soru işaretleri varken burada da eleştiriler, kaygılar ve ayrışmalar artacaktır.

Üçüncüsü kanunda yönetici pozisyonları için liyakati esas alan çerçeve bir düzenleme yer alabilirdi. Böylelikle bakanlığın kurum içi yönetici atamalarındaki uygulama esasları da kimseyi rahatsız etmeyecek adil bir alt sistemi beraberinde getirirdi. Yine buna benzer şekilde bölgeler ve çalışma koşulları dikkate alınarak ödül ve teşvik sistemi böylesine önemli bir kanuna konuşlandırılabilirdi.

Kürşad Zorlu’nun yazısı