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Yaramazlara biraz batar!

Kürşad Zorlu: Ermenistan barışı baltalayacak girişimlerden uzak durmalı


Son günlerde Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında gerginlik yeniden yükseldi. Türkiye-Ermenistan arasında normalleşmenin konuşulduğu günlerde yansıyan bu tablo irdelenmeye değer… (…)

Son çatışmalar da Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ilkesi ve varılan anlaşmalarla elde ettiği haklarla, kendi topraklarından yabancı silahlı güçleri çıkarabilmeye yönelik adımlar çerçevesinde yaşanıyor. Öyle ki işgalin tümüyle son bulması gereken kimi sınır yerleşimlerinde, yüksek ve stratejik mevzilerde hala bazı Ermeni güçlerin bulunmayı sürdürdüğü belirtiliyor.


Bu durum 10 Kasım anlaşmasına uygun olmadığı gibi aynı zamanda 22 Şubat’ta Azerbaycan-Rusya arasında imzalanan “Müttefiklik anlaşmasına” da aykırıdır. (…)

Ermenistan bu gerçeği görmeli ve bölgede uzun zaman sonra filizlenen barış, istikrar ve işbirliği imkanlarını baltalayacak girişimlerden uzak durmalıdır.

Kürşad Zorlu’nun yazısı

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