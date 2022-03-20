Kürşad Zorlu: Enerji kartının devreye sokulması masadaki seçenekler arasında

Ukrayna savaşında batıyı birleştiren hususlardan biri de yaptırımlar oldu. Dört paket halinde açıklanan yaptırımlar büyük ölçüde kabul edildi. Ancak gelinen aşamada bu kararların Rusya’da orta vadede etkisini gösterebileceği, bu sebeple enerji kartının da devreye konulması masadaki seçenekler arasında.

Şimdi ABD ve AB’nin yol haritası Ekim ayına kadar depoları doldurup 2023’te Rusya’dan gaz akışını durdurmak ve eksikliği LNG ile tamamlamak. Polonya bunu en net açıklayan ülkelerden oldu.

Acaba Rus gazı olmadan depolama tesisleri %90’a kadar dolabilecek mi?

Sonuçta Avrupa açısından Rus petrol ve gazından kısa vadede vazgeçmek mümkün olmayacak. Ancak orta vadede yeni bağlantılar, petrol arzında yeni sürümler ve yenilebilir enerjiye yatırım ile Rusya’nın ihracatı ciddi anlamda kısıtlanabilir.

Tabii dünya bu aşamalardan geçerken sarsıntılar yaşayacak. Fiyatlar yükselecek birçok sektörde riskler giderek artacak.

Kürşad Zorlu’nun yazısı