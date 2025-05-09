Küresel ısınma: '1 milyar insan iklim göçmeni olabilir'

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel ısınma 1,5 dereceyi aşarsa 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.

Fotoğraf: Pexels

Trakya Üniversitesi’ndeki ‘Yeşil Enerji Çalıştayı’nda konuşan Günay, fosil yakıtların kullanımının sera gazı salınımını artırdığını hatırlattı.

Tedbir alınmaması durumunda dünyada pek çok olumsuzluğun görüleceğini vurgulayan Günay şunları söyledi:

* Küresel ısınma eğer bu şekilde devam ederse 2070’de dünyanın üçte ikisi yaşanmaz hale gelecek. Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak ve göç etmek zorunda kalacak.

Yusuf Günay. Fotoğraf: AA

* O yüzden küresel ısınmayla mücadele etmek, son derece önemli. Son dönemde yaşadığımız sel, yangın ve doğal afetleri görüyoruz ve bunları, daha önce yaşadıklarımızdan çok daha farklı şekillerde görüyoruz.

Günay, iklim kriziyle mücadele için Türkiye’nin de taraf olduğu 2015 Paris İklim Anlaşması’nın imzalandığını ve 2021’de de Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın uygulanmaya başladığını belirtti.

Yeşil dönüşüme ihtiyacı vurgulayan başkan şöyle devam etti:

“Dünya genelinde enerji tüketiminin yüzde 80’i hala fosil yakıtlardan sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı yüzde 12, nükleer enerji kullanımı yüzde 8 oranında.”