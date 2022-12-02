Küresel hisse fonlarında üç ayın en büyük para çıkışı

Küresel hisse senedi fonlarında, 14,1 milyar dolarla üç ayın en büyük para çıkışı kaydedildi.

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Bank of America’nın (BofA) verilerine göre ABD hisse senedi fonlarından çarşamba sona eren bir haftalık dönemde 16,2 milyar dolarla nisandan bu yana en büyük para çıkışı kaydedildi.

Rapora göre, tahvil fonlarından 2,4 milyar dolar fon çıkarken, nakit fonlarına 31,1 milyar dolar, altın fonlarına 59 milyon dolar para girdi.

Gelişmekte olan ülke hisse senedi fonlarına 1,1 milyar dolar para girerken, gelişmekte olan ülke tahvil fonlarından 15’inci haftada 500 milyon dolar para çıktı.