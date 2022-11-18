Küresel hisse fonlarına 35 haftanın en büyük para girişi

Küresel hisse senedi yatırım fonlarına, yatırımcıların hisse piyasasına iştahının artmasına paralel 35 haftanın en büyük para girişi kaydedildi.

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Fon girişlerindeki artış, ABD’de enflasyonun ekimde beklentilerinden az artması ve bunun sonucunda küresel hisse ve tahvil piyasalarında kaydedilen yükselişin ardından kaydedildi.

Yatırımcılar, enflasyonun ivme kaybetmesi halinde, hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet fiyatlarında düşüşlere yol açan Fed’in faiz artırımlarının hız kaybedeceğini tahmin ediyor.

Bank of America’nın (BofA) haftalık EPFR fon akım verilerine dayandırdığı rapora göre, küresel hisse senedi yatırım fonlarına çarşamba sona eren bir haftalık dönemde 22,9 milyar dolar, tahvil fonlarına da 4,2 milyar dolar fon girdi.

Gelişmekte olan ülke hisse senedi fonlarına 1,9 milyar dolarla art arda dördüncü haftada da para girerken, gelişmekte olan ülke tahvil fonlarından 300 milyon dolarla art arda 13’üncü haftada da para çıktı.

Raporda, ABD hisse yatırımcıları arasında yaygın olan ‘ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikasından her zaman geri adım attığı, hisselerin her daim yükseleceği ve teknoloji hisselerinin yükselişte başı çekeceği’ görüşünün gücünü kaybettiği ama tamamıyla ortadan kalkmadığı belirtildi.