Küresel çip satışlarının bu yıl yüzde 13,1 artması bekleniyor

Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA), küresel çip satışlarında bu yıl yüzde 13,1’lik artış bekliyor.

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SIA’dan paylaşılan açıklamada küresel yarı iletken satışlarının 2023’te yüzde 8,2 azalışla 526,8 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre satışların 2023’ün ikinci yarısında artış gösterdiği belirtilen açıklamada, dünya genelinde yarı iletken satışlarının 2024’teyse yüzde 13,1 artmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada Avrupa’nın 2023’te yıllık bazda büyüme kaydeden tek pazar olduğu ve bölgedeki satışların yüzde 4 arttığı ifade edildi.

Diğer tüm bölgesel pazarlardaki satışların geçen yıl azaldığı kaydedilen açıklamada, satışların Çin’de yüzde 14, Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 10,1, Amerika’da yüzde 5,2 ve Japonya’da yüzde 3,1 düştüğü bildirildi.