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Yaramazlara biraz batar!

Kurban pazarlığında kolu çatlayan satıcı: Artık istediği fiyat neyse ‘Tamam abi’ diyorum

Bursa’da hayvan pazarında kurbanlık satan Özgür Kahraman’ın sağ kolu, bir müşteriyle pazarlık yaptığı sırada çatladı. Kahraman, “Artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum. Bu koldan sonra istediği fiyat neyse, ‘Tamam abi’ diyor çekiliyorum” dedi. 

Fotoğraf: DHA

Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı’na giden Salih Güler, Kahraman’a ait bir boğa için üç gün boyunca uğrayıp pazarlık yaptı. Kahraman, hayvan için 13 bin 500 lira istedi, Güler ise 12 bin 500 lira teklif etti. Güler, dünkü son pazarlıkta Kahraman’la anlaştı. Bu sırada Kahraman’ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 liraya anlaşmayı sağladı.


Pazarlığın üzerinden bir saat geçmeden sağ kolunda ağrılar başlayan Kahraman, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Doktorlar, Kahraman’ın kolunun çatladığını tespit ederek sargıya aldı. Pazarlık anının ve sargılı kolunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kahraman’ın videosu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

“Üç gün süren bir pazarlığın sonucunda istediği paraya danayla beraber kolumu da aldı” diyen Kahraman olayı şöyle anlattı: “Kolumda çatlak var. Alçıya alınacaktı ama bilerek aldırmadım. Hayvanları yüklemekte sıkıntı oluyor diye. Ankara’ya dönünce detaylı baktıracağım. Videoyu izledikten sonra pazarlık yaptığım kişi arayıp özür diledi. Ben de ona, ‘Tedavi masraflarını hayvan parasının üzerine ekleyeceğim. Yine benim istediğim paraya gelecek’ dedim. O da ‘Canın sağ olsun’ dedi. Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum. Bu koldan sonra istediği fiyat neyse ‘Tamam abi’ diyorum ve çekiliyorum. Biz pazarlık yaparken sesleri duyan kavga ediyoruz sanıp bakmaya geldi. Kavga olmadığını görünce gülüp kameraya çekmeye başladılar. Pazarlıktan yarım saat sonra kolum ağrımaya başlayınca hastaneye gittim. Kolum sarılı pazara gelince esnaf gülmeye başladı.”

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