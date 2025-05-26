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Yaramazlara biraz batar!

Kurban pazarında polise saldırı: 12 gözaltı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir kurbanlık pazarında denetime gelen polislere sopalı saldırı düzenlendi.

Saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alınırken, beş polis hafif yaralandı.


Fotoğraf: @AliYerlikaya / X

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bağlum Kurban Pazarı’ndaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü X’ten şu ifadelerle paylaştı:

“12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.

Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.”

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