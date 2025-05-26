Kurban pazarında polise saldırı: 12 gözaltı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir kurbanlık pazarında denetime gelen polislere sopalı saldırı düzenlendi.
Saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alınırken, beş polis hafif yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bağlum Kurban Pazarı’ndaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü X’ten şu ifadelerle paylaştı:
“12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.
Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.”
GEREĞİ YAPILDI-ŞEHİR EŞKIYALARI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 26, 2025
Bugün Ankara’da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı’nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına… pic.twitter.com/tQWawQ8p6l