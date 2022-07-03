Kurban pazarında denetim: İstanbul’da 400 yerde satış, 1000’i aşkın noktada kesim izni

İstanbul’da 400 yerde kurban satış izni, 1000’in üzerinde nokta da kesim izni verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’deki kurban pazarını denetledi.

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Çobançeşme Mahallesi’ndeki kurban pazarına giden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki ekip, öncelikle pazar yerinin fiziki durumunu denetledi. Daha sonra çadırları gezen ekiptekiler, hayvanların pasaportlarını, sağlık durumlarını, küpelerini ve yaş durumunu kontrol etti.

Küpesinden bilgi görülüyor

Karaca, bu yılki kurbanlıkların 24 Haziran’da verilen izinle şehre giriş yaparak pazarlara geldiğini anımsatarak hayvanların aşıları ve diğer kontrollerin yapılarak genel bir rapor çıkarıldığını anlattı: “2010 yılından beri Avrupa Yakası ‘şap’tan ayrı bölge ilan edildi. Burası için ayrıca kan analizi yapılıyor. Analiz raporları da tekrar kontrol ediliyor, ondan sonra Trakya’ya geçiş sertifikasıyla giriş yapabiliyor. Bir de yaş kontrolü yaptık. Çünkü pasaportlarında hayvanların yaşları, cinsiyetleri her şeyi var zaten. Bakanlığımızın geliştirdiği bir program var. Türkvet ismiyle. Burada da herhangi bir hayvanın küpesini yazdığınızda hayvanın bütün bilgilerini görebiliyorsunuz.”

Şüpheye düşenlerin pazar yerindeki ekiplere durumu bildirebileceklerini aktaran Karaca, İstanbulluların izin verilen yerlerden kurban almalarını ve yine izin verilen yerlerde kesmelerini istedi.

‘Muhafazası önemli’

Buralarda alınan kurbanlıklarda herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıktığında, hayvanın bedelini ödediklerini söyleyen Karaca şöyle devam etti:

“Ama izinli yerde kesilmesi ve izinli yerden alınması şart. Bu nedenle vatandaşlarımız hakikaten dikkat etmelerini istiyoruz. İstanbul’da yaklaşık 400 yerde satış izni verdik, 1000’in üzerinde yere de kesim izni verdik. Bu noktalarda işlem yapmaları çok önemli. Yaz aylarındayız. Bu nedenle etlerin muhafazası çok önemli. Burada da etlerimizi belli bir süre dinlendireceğiz, dağınık bir şekilde koyacağız. Bir de büyük parçalar halinde dolaba konulduğunda, merkezi soğutma geç olduğu için burada mikroorganizmalar ürüyor. Çünkü et bizim için ne kadar önemliyse, mikroorganizmalar için de o kadar önemlidir. Bozuluyor, yeşilleniyor. Sonra sıkıntı yaşıyorlar. ”

Karaca, denetimler sırasında kurbanlık şartları taşımayan hayvanları belirlediklerini dile getirerek, bu şartlara sahip olmayan kurbanlıkların üzerine çarpı işareti koyduklarını söyledi.