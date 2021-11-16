‘Kur istikrarı’ için çözüm bulundu!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon konusunda istenilen seviyede olmadıkları itirafını yaparak bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Elvan, dünyanın iki yıldır zor dönemden geçtiğini, salgınını küresel ekonomiyi derinden sarstığını ifade etti.

Bakan, küresel arz-talep dengesizliklerinin devam ettiğini, emtia fiyatlarının arttığını, uzun aradan sonra küresel enflasyon artışıyla da karşı karşıya kaldıklarını belirterek salgının en kötü dönemlerini geride bırakmış olabileceklerini aktardı.

‘Arzuladığımız seviyede değiliz’

Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylesine zorlu bir dönemde yaşadığımız bir takım sorunlara rağmen başarılı bir performans gösterdik. Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor.

Biz özel sektör öncülüğünde dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız. Hedeflediğimiz büyümenin ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Güçlü kamu maliyesine devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faizler düşecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik artacaktır.”