Kumarhaneye rekor düzeyde ‘para aklama’ cezası

Avustralya’daki bir kumarhaneye ‘para aklama’ suçlamasıyla 100 milyon Avustralya doları (1 milyar 170 milyon lira) ceza verildi.

Sydney’deki kumarhane. Fotoğraf: Reuters

Ülkede kumarhaneleri bulunan ve eğlence sektöründe hizmet veren Star Entertainment Group’un Sydney kentindeki kumarhanesine verilen cezanın rekor düzeyde olduğu açıklandı. Para cezasının yanı sıra şirketin kumarhane lisansı askıya alındı.

Şirket yönetimi, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak ve lisansı geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Avustralya’daki kumarhane işletmecilerinden, üst üste gelen yasa dışı faaliyet ve para aklama haberleri sonrasında ‘reform yapmaları’ istenmişti.

Bu yıl Sydney’in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde başlatılan soruşturma kapsamında Star Grubu’nun bu kentteki kumarhanesinde organize suç ve para aklamaya göz yumduğu ifade edilmişti.

Açıklanan 100 milyon Avustralya doları eyalette verilebilecek en yüksek rakam.

Yeni Güney Galler Kumarhane Komisyonu, binlerce kişinin işinden olmaması amacıyla şirketin lisansını iptal etmediğini, komisyon tarafından atanan bir müdürle Sydney’deki kumarhanenin faaliyetine devam edeceğini açıkladı.

Komisyonun başındaki Philip Crawford soruşturma başlatıldığında, ”Bu şirketin işleyişi, olup biten inanılmaz” demişti. Ceza açıklandıktan sonra, ”Cuma gününden itibaren kumarhane Star tarafından işletilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Şirketin eski CEO’su Matt Bekier dahil üst düzey yöneticileri istifa etmişti. Ceza, yeni CEO Robbie Cooke’un ilk iş gününde açıklandı.

Star Grubu hakkında Queensland ve Victoria eyaletlerinde de soruşturma açıldı. Queensland’de, bu ay başında üç kumarhanenin işletilmek için gereken şartları yerine getirmediği belirlendi, Victoria’daki kumarhaneye 80 milyon Avustralya doları (935,2 milyon lira) ceza verildi.