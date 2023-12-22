Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şampiyon Manchester City oldu.

Turnuvanın finalinde Manchester City ile Brezilya’nın Fluminense takımı, başkent Cidde’deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı’nda karşılaştı.

Manchester City, henüz oyunun 40’ıncı saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez’in golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City 20’inci dakikada Nino’nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72’nci dakikada Phil Foden’ın golüyle farkı 3’e çıkardı.

İlk golün sahibi Alvarez, 88’inci dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.

Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.