Kültür bakanı: Necip Fazıl Kısakürek biz kimiz sorusuna cevap vermiş bir fikir adamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Necip Fazıl Kısakürek, her türlü baskıya, zorlamaya, şiddete hiçbir şekilde aldırış etmeden biz kimiz sorusuna hayati cevaplar vermiş bir fikir ve dava adamıdır” dedi.

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Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nın (NFKKAV) Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) ‘Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul’ sergisi açılışına katılan Ersoy, serginin Necip Fazıl Kısakürek’in daha yakından tanınmasına katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

* Bugün dünyada ayakları yere sağlam basan, sözünün ağırlığı olan hiçbir toplum nevzuhur değildir.

* Kendinden önce yaşamış olan bir kültürün, medeniyetin bir sonucu ve aynı zamanda taşıyıcısı olma özelliğine sahiptir. İşte bu sebeple bugün bize yakışan ‘Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin yeniden tarih sahnesinde etkin rol üstlenmesi için geçmişle sağlam bir ilişki kurmaktır.

* Üstat Necip Fazıl bu açıdan sadece bir şair ya da yazar değildir. Onu farklı kılan, bir pırlanta gibi parlamasına neden olan şey aynı zamanda onun bize bu kadim geçmiş kültürümüzü hatırlatmasıdır.

* Necip Fazıl Kısakürek, her türlü baskıya, zorlamaya, şiddete hiçbir şekilde aldırış etmeden biz kimiz sorusuna hayati cevaplar vermiş bir fikir ve dava adamıdır.

* Hiçbir fiziki sınır onun kelimelerinin karşısında set olamadı. Necip Fazıl Kısakürek, bize köklerimizi hatırlattı. Hiçbir topluluk karşısında komplekse kapılmamamız gerektiğini, kültür, sanat, bilim, düşünce ve felsefe başta olmak üzere daha birçok farklı alanda çok güçlü bir geçmişe sahip olduğumuzu gösterdi.

AKM galerideki sergi, 29 Mayıs’a kadar görülebilecek.