Kültür bakanı: Kız Kulesi’nin özgün yapısı çürümüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’ndeki özgün yapının çürüdüğünü söyledi.

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları yeniden gündeme gelmişti. Kubbesinin olmaması, restorasyon için kapatılan yapının içinin merak edilmesi akla çeşitli endişeler getirmişti. Daha sonra bu kubbenin onarım için söküldüğü anlaşılmıştı.

Kız Kulesi’nin restorasyon projesinin danışmanlığını, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, mimar Han Tümertekin ve Prof. Dr. Feridun Çılı yürütürken, yapının depreme karşı dayanıklı olup olmadığına ilişkin raporlar, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Söz konusu tartışmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuştu.

Kız kulesindeki özgün malzemenin çürüdüğünü anlatan Ersoy’un açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

* Bazı çalışmalar ve eklemeler statiğe uygun değil. 80 yıldır yanlış üstüne yanlış yapılmış. Ağırlık bindikçe binmiş. Ara katlar yapılmış. Üstelik beton, demir, deniz kumu kullanılmış.

* Özgün malzeme çürümüş.

* Kolon ve kirişler birbirine bağlı değil. Üstünü örtüp geçmişler.

* Beton zemine beton kubbe konulmuş. Külah çatlamış.

* Duvarlar çatlamış, boşluklar oluşmuş. Enjeksiyonla dolduruluyor.

* Üniversiteler ‘Dayanıklı değil’ dediler. Kısaca çürümüş.

* Sadece görünen yüzü değil, alttaki zemin de delinmiş. Ulaştırma Bakanlığı’yla ortak çalışarak alt zemin düzeltilecek.

* Bayrak direği var, paratoner yok. Bina sürekli yıldırım çekiyor.