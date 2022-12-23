Kült komedilerden That ’70s Show’un devamı: That ’90s Show’dan ilk fragman yayımlandı

90’lı yıllarda yayımlanan kült komedilerden That ’70s Show’un devamı niteliğindeki Netflix’in yeni dizisi That ’90s Show’dan ilk fragman yayımlandı. Dizi 19 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.

1998 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2006 yılında 8’inci sezonuyla sona eren That ’70s Show‘, Wisconsin eyaletindeki kurgusal bir yer olan ‘Point Place‘ kasabasındaki bir grup gencin 17 Mayıs 1976’dan 31 Aralık 1979’a kadar yaşadığı olayların anlatıldığı bir komedi dizisiydi.

‘That ’90s Show’un hikâyesi ise 1995’te başlayacak. Yeni jenerasyonun peşinden gidecek dizinin merkezinde büyükannesi Kitty ve dedesi Red’i ziyaret etmek için Wisconsin’e gelen, Eric ve Donna’nın kızları Leia Forman yer alacak.

Ana dizide Red Forman ve Kitty Forman karakterlerini canlandıran Kurtwood Smith ile Debra Jo Rupp, ana dizinin başrollerinden Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis ve Wilmer Valderrama uzantı dizisinde de rol alıyor. Sezonu 10 bölümden oluşan komedi dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi ve Sam Morelos yer alıyor.

Dizi, 19 Ocak’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.