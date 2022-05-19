Kulis: Mahkumların ‘corona izni’ uzayabilir

Cezaevlerinden Covid-19 izniyle çıkan mahkumlar için süre 31 Mayıs’ta doluyor. Cumhur ittifakındaysa sürenin uzatılması gündeme geldi.

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Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ve kapalı cezaevinde belirli şartları taşıyan tutuklu ve hükümlülere izin verilmişti.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre AKP ile MHP izin süresini uzatmak üzere çalışma yürütüyor.

AKP ve MHP’nin süreyi uzatmak için ‘formül aradığı’ belirtilirken, iznin suça bulaşmayanlar için yeniden düzenlenebileceği tartışılıyor.