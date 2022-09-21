Kulis: Akşener, ‘kriz’ tartışmalarından seçim kaybetme riski nedeniyle rahatsız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in medyaya yansıyan ‘altılı masa’ tartışmalarının ‘seçimi kaybettireceği ihtimali’ nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa liderleri, 2 Ekim’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde en kritik toplantılarından birinde görüşecek.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre bir süredir cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ‘HDP’ye bakanlık’ tartışmaları; son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır” açıklaması nedeniyle CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilimin altılı masa toplantısına nasıl yansıyacağı merak konusu.

İYİ Parti kulislerinde Genel Başkan Meral Akşener’in, aday tartışması üzerinden ‘partisine yüklenilmesinden’ son derece rahatsız olduğu, sorunlu başlıkların masaya gelmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

‘Kriz ve çatlak’ söylentilerinin temel nedeni masanın iki büyük partisi, CHP ile İYİ Parti arasında hem cumhurbaşkanı adayı, hem de HDP ile ilişkiler konusunda yaşanan görüş ayrılığı iddiaları oluşturuyor.

Başta Akşener olmak üzere İYİ Parti yönetimiyse adaylık ve HDP tartışmaları üzerinden partisinin ‘kriz üreten parti olarak yansıtılmasından ve bu yöndeki yorumlardan’ rahatsız.

Fedakarlık yaptığını düşünen Akşener, saygısızlık gördüğü kanaatinde

İYİ Parti kurmayları, Akşener’in ‘Türkiye’nin geleceğinin kişisel beklentilerle zora sokulmaması’ gerektiği açıklamalarını anımsatarak, cumhurbaşkanı adaylığı yarışından vazgeçmesinin de ‘bunun en önemli göstergesi olduğunu’ söyledi.

Akşener, dün de Ankara Keçiören’de esnaf ziyareti sırasında bir yurttaşın, “Boşuna bir araya gelmediğinizi düşünüyoruz, bir şey çıkması lazım” sözüne “Ben kişisel olarak her şeyden feragat ettim” diye karşılık vermişti.

Akşener yakın çevresine değerlendirmelerde de, şu tepkileri gösterdiği belirtiliyor: “Ben üzerime düşen fedakarlığı yaptım. Kendim için hiçbir şey talep etmiyorum. Ama sürekli tartışılıyorum, saygısızlık görüyorum. Gerçekten bir değişim isteniyorsa böyle bir tavır olmaz. Kendini altılı masanın icracısı gören ‘kanaat önderleri’ reyting uğruna bir sistemi yıkıyorlar.”

İYİ Parti kaynakları bu tartışmalar nedeniyle altılı masanın dağılmayacağını ancak süreç iyi yönetilmezse seçimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini, Akşener’in rahatsızlığının asıl nedeninin de bu ihtimal olduğuna dikkat çekti.

‘Solcu kanaat önderleri’ni uyarmıştı

İYİ Parti lideri, 13 Ağustos’ta FOX Haber’de İlker Karagöz’le Çalar Saat programında HP içinde İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yan yana gelmediği için linç eden bir solcu grubun olduğunu’ söyleyerek şunları demişti: “Birbirine karşı tavrı çok net olan iki parti var, İYİ Parti ve HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ifade ediyor. Muhalefetin içinde HDP’yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı, bize parmağını sallıyor. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bizlere çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var.

Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Bunlar da HDP’nin bütün Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ediyorlar. Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz.

Geçen eylülde de aynı çerçeve içinde bir linç yemiştik, şimdi de linç festivali başladı. Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu’yla herhangi bir konuşmamız olmadı. CHP’nin sistemiyle alakalı değil bu. CHP kurumsal olarak, bir açıklama yaptı. Biz de onu kabul ettik ama tahkim etmek isteyen, kendini solcu ve CHP’nin asli unsuru kabul eden bir grup var. Tırnak içinde kanaat önderi.”