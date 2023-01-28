Kulaklıkla dinleyiniz: Erdoğan çok severse…

Bilecik’te toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, miting alanına dönen Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalıkla beraber Cengiz Kurtoğlu’nun ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısını seslendirdi.

Sahnede Erdoğan’ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı ama onlar şarkıya katılmadı. Şarkının bir bölümünde müzik kısılınca Erdoğan’ın “Soranlara” diye haykırışı duyuldu. Cumhurbaşkanı bir ara yanındaki çocuğa da mikrofon uzattı; çocuk da “Seviyorum” diye eşlik etti.

AKP’nin canlı yayın hesabından da paylaşılan o anlar şöyle:

Erdoğan’ın ‘performansı’ sosyal medyanın da gündemindeydi:

*Allah ekonomi bilgisinden alıp ses tellerine vermiş… Maşallah diyelim reisim

*Binali Yıldırım’ın sesi daha iyiydi sanki

*Montaj mı gerçek mi anlayamıyorum

*Bir adam her konuda başarılı olur mu ya. Müthiş ses

allah ekonomi bilgisinden alıp ses tellerine vermiş.. maşallah diyelim reisim👏 https://t.co/UMm5zLEQXE — tallo tribbiani (@tribtallo) January 28, 2023

*Liyakat sahibi olduğu tek bir alan bile yok

*Alarm sesi yapsam çalmadan uyanırım

‘Sesim de en az ekonomistliğim kadar iyi’

Görüntüler Ekşi Sözlük‘ün de gündemindeydi:

*Sanat miting içindir

*Kendisine Cengiz Kurtoğlu’ndan demek gidiyorsun şarkısını önerdiğim performans

*Ne mutlu duymayanlara

*Miting sonrası 6’lı masanın oyları yükselmiştir. Thanx Recep dayı

*Övünmek gibi olmasın sesim de en az ekonomistliğim kadar iyidir

Şarkının sözleri

Her şey her şey senin için

Dualarım duygularım

Düşlerim de bakışların

Hep seni söylüyor şarkılarım

Umurumda değil kim duyarsa duysun

Varsın olsun kim görürse görsün

Bırak gitmeyi kolay mı sanıyorsun

Söyle sevgimi herkes duysun

***

Duyanlara duymayanlara

Soranlara sormayanlara

Ben onu seviyorum çok seviyorum

Seviyorum seviyorum

***

Her şey her şey senin için

Dualarım duygularım

Düşlerimde bakışların

Hep seni söylüyor şarkılarım

Umurumda değil kim duyarsa duysun

Varsın olsun kim görürse görsün

Bırak gitmeyi kolay mı sanıyorsun

Söyle sevgimi herkes duysun

***

Duyanlara duymayanlara

Soranlara sormayanlara

Ben onu seviyorum çok seviyorum

Seviyorum seviyorum