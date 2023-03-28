Küçükçekmece’de öğrenci servisindeki çocukları dövmüştü: Şoför tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece’de, okul servisinde öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen servis şoförü A.H, ‘çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
Sosyal medyada ‘Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet’ başlığıyla yer alan görüntülerin ardından gözaltına alınan servis şoförü A.H.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli A.H., savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce şüphelinin ‘çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.